Frankreich: Beaujolais Nouveau rollt an - Weniger Wein, beste Qualität

Es ist ein traditionelles Ritual um einen jungen Wein: Der neue Beaujolais ist in Paris eingetroffen und wird nun überall im Land verkostet. Die Ernte ist dieses Jahr mau. Und die Qualität?
Paris - In Frankreich wird wieder der neue Wein aus dem Beaujolais gefeiert: Der erste Wein des Jahres aus der Anbauregion nördlich von Lyon ist am frühen Donnerstag in Paris eingetroffen. Mit "Le Beaujolais nouveau est arrivé" feiern Weinliebhaber ein seit Jahrzehnten begangenes Ritual. Seit 1951 werden an jedem dritten Donnerstag im November ab Mitternacht die ersten Flaschen des kühl servierten Jungweins weltweit entkorkt.