Frankreich: Baby getötet – 30 Jahren Haft für Ex-Kita-Mitarbeiterin

Sie goss einem Baby Abflussreiniger in den Mund – nun wurde die junge Frau zu 30 Jahren Haft verurteilt. Das französische Gericht schließt aufgrund der Brutalität eine Entlassung vor 15 Jahren aus.
Ain - Eine ehemalige Kita-Mitarbeiterin ist in Frankreich wegen der Tötung eines Babys mit dem säurehaltigen Reinigungsmittel Destop zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Das Schwurgericht im Département Ain im östlichen Zentralfrankreich sah es laut französischen Medien als erwiesen an, dass die Frau dem elf Monate alten Mädchen im Juni 2022 in Lyon vorsätzlich eine große Menge des Abflussreinigers in den Mund verabreicht und es dadurch getötet hat.