Frankreich: Auto rast in Menschengruppe – ein Toter

Nach einem Streit in einer Weinbar fährt ein Mann im im französischen Evreux in eine Menschengruppe. Eine Person wird bei dem Vorfall getötet, zwei weitere schweben in Lebensgefahr.











Im Norden Frankreichs ist ein Autofahrer nach einer Auseinandersetzung in einer Bar in eine Gruppe Menschen gerast. Mindestens ein Mann sei bei dem Vorfall in Evreux getötet worden, sagte der Staatsanwaltschaft der Stadt, Rémi Coutin, der Nachrichtenagentur AFP am Samstag. Fünf weitere Menschen wurden demnach verletzt, zwei von ihnen schwebten in Lebensgefahr.