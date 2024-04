1 Der 15-Jährige war nach dem Musikunterricht auf dem Heimweg von vermummten Jugendlichen angegriffen worden. Foto: AFP/MIGUEL MEDINA

Ein 15-Jähriger wird nach dem Musikunterricht auf dem Nachhauseweg von Vermummten angegriffen. Der Junge überlebt die Attacke nicht, die Täter flüchten.











Link kopiert



Ein 15-Jähriger ist in Frankreich in der Nähe seiner Schule zusammengeschlagen worden und an seinen Verletzungen gestorben. Er sei am Donnerstagnachmittag nach dem Musikunterricht auf dem Heimweg von vermummten Jugendlichen angegriffen worden, berichteten verschiedene Medien unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Die Täter flohen demnach und ließen den Jungen bewusstlos zurück. Nach einer Notoperation in der Nacht sei der Teenager nun am Freitag gestorben, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit.