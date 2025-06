Frankreich: 14-Jähriger ersticht Schulassistentin vor Schule

1 Schüler verlassen die Schule, während französische Gendarmen den Zugang zu einer Sekundarschule kontrollieren, nachdem eine Lehrer-Assistentin in Nogent, von einem Schüler mit einem Messer erstochen wurde. Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP/dp/Jean-Christophe Verhaegen

Ein 14-jähriger Schüler hat eine Schulmitarbeiterin mit einem Messer tödlich verletzt. Die Tat hat in Frankreich für große Erschütterung gesorgt.











Die tödliche Messerattacke eines 14-jährigen Schülers auf eine Mitarbeiterin einer Schule in einem Vorort von Paris hat in Frankreich Erschütterung ausgelöst. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft stach der Jugendliche am Dienstagmorgen bei einer Taschenkontrolle vor der Françoise-Dolto-Schule in Nogent mehrfach auf eine Schulassistentin ein. Der 14-Jährige wurde sofort festgenommen. Die Tat löste eine politische Debatte über verschärfte Sicherheitsregeln an Schulen aus. Premierminister François Bayrou kündigte an, den Verkauf bestimmter Stichwaffen an Minderjährige "sofort" verbieten zu lassen.