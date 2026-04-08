1 Die Stars aus "Malcolm mittendrin" sind wieder vereint. V.l.: Christopher Kennedy Masterson, Justin Berfield, Jane Kaczmarek, Bryan Cranston und Frankie Muniz. Foto: imago/ZUMA Press Wire / Lev Radin

Zwanzig Jahre nach dem Serienfinale steht der Cast von "Malcolm mittendrin" wieder gemeinsam auf der Bühne. Bei der Premiere der Revival-Miniserie in New York posierten die Stars für Gruppenfotos. Ab dem 10. April läuft "Malcolm mittendrin: Unfair wie immer" auf Disney+.











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Bei der Premiere der Miniserie zum Revival von "Malcolm mittendrin" steht der Cast der Serie aus den 2000er-Jahren wieder gemeinsam auf der Bühne. Dabei zeigte sich der Malcolm-Darsteller Frankie Muniz (40) gemeinsam mit seiner TV-Familie - den Brüdern Christopher Masterson (46) und Justin Berfield (40) und den Eltern Jane Kaczmarek (70) und Bryan Cranston (70).