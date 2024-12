Frankie Muniz, Bryan Cranston und Co.: Malcolm mittendrin kehrt zurück: Das machen die Stars heute

"Sie sind zurück!", verkündete Disney+ vor Kurzem auf Instagram. Gemeint ist der hochbegabte Malcolm und sein chaotischer Clan. Zum 25. Jubiläum bringt der Streamingdienst "Malcolm mittendrin" für vier neue Folgen zurück. Mit Frankie Muniz (39), Bryan Cranston (68) und Jane Kaczmarek (68) sind mindestens drei Stars des Originals dabei, das von 2000 bis 2006 lief. Wie ist es den Darstellern nach dem Serien-Aus ergangen?

Frankie Muniz: Cockpit statt Filmset

Für die Titelrolle in "Malcolm mittendrin" erhielt er Nominierungen für Emmy und Golden Globe, parallel spielte er in zwei Kinofilmen "Agent Cody Banks": Anfang der 2000er-Jahre war Frankie Muniz einer der gefragtesten Jungstars. Und einer der bestbezahlten. Nach dem Ende von "Malcolm mittendrin" hatte Muniz ausgesorgt, wie er einmal verriet.

Den Übergang zum erwachsenen Schauspielstar schaffte Frankie Muniz, wie so viele Kinderstars, aber nicht. Ab 2006 war er nur noch sporadisch in Filmen und Serien zu sehen. Bekannte Titel waren aber nicht darunter.

Stattdessen legte er seinen Fokus auf den Rennsport. Der Sohn puerto-ricanischer Eltern fuhr im Jahr 2006 in der Formula BMW USA Championship und von 2007 bis 2009 in der Champ Car Atlantic Championship.

Nach einer längeren Pause kehrte er kürzlich ins Cockpit zurück. Seit 2023 ist er als professioneller Autorennfahrer in diversen Ligen des amerikanischen Motorsportverbandes NASCAR aktiv.

In den USA ist Frankie Muniz, der als Schlagzeuger in mehreren Bands spielte, ein gerngesehener Gast in TV-Shows. 2017 versuchte er sich als Tänzer in "Dancing with the Stars", der US-Version von "Let's Dance". Ein Jahr später kehrte er als Moderator einer Juniorversion der Tanzshow zurück. 2024 zog Muniz ins australische Dschungelcamp, verließ die Show freiwillig frühzeitig. Er wollte seine Frau Paige Price und den gemeinsamen dreijährigen Sohn nicht alleine lassen.

2012 und 2013 wurden bei dem Ex-Kinderdarsteller leichte Schlaganfälle diagnostiziert, die sich laut ihm aber später als Migräneanfälle mit Aura entpuppten.

Bryan Cranston: Nach "Malcolm" kam der große Wurf

Bei einer Serie voller Kinderdarsteller hätte man am wenigsten damit rechnen können, dass ausgerechnet seine Karriere die steilste Kurve nehmen wird. Schon durch "Malcolm mittendrin" war Bryan Cranston ein respektierter Schauspieler, war als überforderter Familienvater Hal mehrfach für den Emmy nominiert.

Doch zwei Jahre nach der Sitcom kam schließlich "Breaking Bad". Seine Performance als krebskranker Chemielehrer, der zum Drogenboss wird, ging als eine der stärksten überhaupt in die Seriengeschichte ein. Etliche Emmys inklusive. Nach dem Ende von "Breaking Bad" versuchte sich Cranston auch auf der großen Leinwand. Doch der ganz große Kinohit blieb aus, genauso wie die nächste Top-Serie.

Jane Kaczmarek konnte nicht an Erfolg anknüpfen

Jane Kaczmarek verkörperte in "Malcolm mittendrin" die cholerische Mutter Lois, die "TV Guide" als "weiblichen Homer Simpson" bezeichnete. Bei den "Simpsons" spricht sie übrigens die gelegentlich wiederkehrende Richterin Constance Harm. Anders als ihr Seriengatte Bryan Cranston konnte die dreifache Mutter aber nie an ihren "Malcolm"-Erfolg anknüpfen. Bis auf Episodenrollen in Serien wie "The Big Bang Theory" oder "This Is Us" finden sich in ihrer Filmografie keine bekannten Titel.

DJ und Produzent: Das machen Malcolms Brüder heute

Christopher Masterson (44) gab Malcolms ältesten Bruder, den Tunichtgut Francis. Darauf folgten ein paar Auftritte als Schauspieler, zuletzt 2019. Mittlerweile ist er eher als DJ unterwegs, gründete 2021 eine eigene Agentur.

Justin Berfield (38) stand nach seiner Rolle als zweitältester Bruder Reese in "Malcom mittendrin" nur noch für "Sons of Tucson" vor der Kamera. Dann wechselte er hinter die Kulissen. Bis heute ist er als Produzent für Serien und Filme aktiv.

Erik Per Sullivan (33) spielte Malcoms kleineren Bruder Dewey. Nach dem Serienende zog sich der Sohn einer Schwedin aus dem Showbiz zurück. Der letzte Eintrag in seiner Filmografie datiert von 2010. Aus der Öffentlichkeit hält er sich völlig heraus, er besucht zum Beispiel keine "Malcom mittendrin"-Fantreffen.

In der vierten Staffel bekam Malcom noch einen jüngeren Bruder namens Jamie. Wie in der Branche üblich, teilten sich Zwillinge den Part des Kleinkinds. James und Lukas Rodriguez spielten noch 2009 in "Without a Trace - Spurlos verschwunden", dann verlieren sich ihre Spuren.