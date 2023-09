1 Flugzeug startet vom Frankfurter Flughafen. Foto: dpa/Boris Roessler

Der Frankfurter Flughafen ist wohl im Juni dieses Jahres nur knapp einer Katastrophe entgangen, wie ein Zwischenbericht nun zeigt. Was konkret vorgefallen ist.









Der Frankfurter Flughafen ist bei dem schweren Gewitter am 20. Juni dieses Jahres nur knapp einer Katastrophe entgangen. Die Piloten einer Frachtmaschine hatten beim Durchstarten kurzzeitig die Kontrolle über ihre Boeing 767 verloren, wie aus einem nun veröffentlichten Zwischenbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hervorgeht. Erst in einer Höhe von 1913 Fuß (583 Metern) war es ihnen nach gut zehn Sekunden gelungen, den steilen Sinkflug zu beenden und mit dem Jet wieder an Höhe zu gewinnen. Zuerst hatte das Portal „aero.de“ berichtet.