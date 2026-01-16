Frankfurt: Vermisster Achtjähriger lebte nicht bei seiner Familie

Am Mittwoch wurde Noah an seiner Schule in Frankfurt abgesetzt, doch dort kam er nie an. Er war seit Herbst in der Obhut des Jugendamts, wie nun bekannt wurde.
Der vermisste Achtjährige aus Frankfurt am Main hat zuletzt nicht bei seiner Familie gelebt. Die Stadt Frankfurt habe den Jungen im Herbst 2025 auf richterlichen Beschluss hin in Obhut genommen, teilte ein Sprecher des Sozialdezernats auf Anfrage mit. Man stehe aktuell mit den Ermittlungsbehörden im engen Kontakt und unterstütze deren Ermittlungen vollumfänglich.