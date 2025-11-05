Auch Marcel Duchamps Schwester Suzanne war eine produktive Dada-Künstlerin. Eine Ausstellung erinnert an die ziemlich verrückte Truppe.
Die Verwandtschaft kann man sich nicht aussuchen. Pech, wer einen berühmten Namen trägt. Und der Bruder von Suzanne Duchamp ist wahrlich berühmt, weil er wie kaum ein anderer Künstler ungeheuer frech und radikal die Kunst auf den Kopf stellte: 1917 hängte Marcel Duchamp ein – vorab signiertes – Urinal aus dem Baumarkt in eine Ausstellung. Es war der Beginn einer neuen Zeitrechnung in der Kunst.