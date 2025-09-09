Frankfurt Flughafen: Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten gefunden – Entschärfung am Abend

1 Die Bombe wurde bei Bauarbeiten unweit des Flughafens gefunden. Foto: IMAGO/5VISION.NEWS/IMAGO/5VISION.NEWS

Am Frankfurter Flughafen wird bei Bauarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Entschärfung soll noch am Dienstagabend erfolgen.











Am Frankfurter Flughafen ist bei Bauarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der nicht explodierte Sprengkörper im Süden des Flughafengeländes solle am Dienstagabend gegen 23.00 Uhr entschärft werden, teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit. Aus Sicherheitsgründen sei ein Sperrradius von 500 Metern um den Fundort eingerichtet worden, das Intercity-Hotel sowie eine Baustelle würden evakuiert.