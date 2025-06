Frankfurt am Main: Lebenslange Haft in Folterprozess gegen syrischen Arzt

1 Der Arzt wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Foto: Boris Roessler/dpa/Boris Roessler

Ein Orthopäde, der auch in deutschen Kliniken tätig war, soll in Syrien Menschen getötet und gefoltert haben. Deshalb stand er in Frankfurt vor Gericht. Nun ist das Urteil gefallen.











Wegen Folter und Kriegsverbrechen in seiner syrischen Heimat ist ein Arzt in Frankfurt zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zugleich stellte das Frankfurter Oberlandesgericht die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren in der Praxis so gut wie ausschließt. Für den syrischen Angeklagten wurde die Unterbringung in Sicherungsverwahrung verhängt. In dem Verfahren wurden dem Arzt zwei Todesfälle und acht Fälle schwerer Folter zur Last gelegt, begangen in den Jahren 2011 und 2012 in Syrien.