8 Charmant, charmanter ... Frankfurts alter Kern erstrahlt in neuem Glanz. Foto: Hessen Agentur Florian Trykowski

Einst eine Bausünde, hat sich die Altstadt von Frankfurt zum Vorzeige-Objekt entwickelt. Pittoreske Häuschen, lauschige Gässchen und charmante Hinterhöfe dürfen entdeckt werden.

Vor wenigen Jahren stand hier noch ein sichtbetongewordener Albtraum – das Technische Rathaus. Heute findet sich auf demselben Areal zwischen Kaiserdom und Römer charmante Architektur, die es zu entdecken lohnt. Frankfurts neue Altstadt ist eines der bedeutendsten Bauprojekte der Gegenwart. Stadtreparatur auf 7000 Quadratmetern – mitten im Herzen einer Großstadt.

Originalgetreue Rekonstruktionen

Im Zentrum erstreckte sich einst eines der größten zusammenhängenden, mittelalterlichen Fachwerkensembles des Landes. Im Zweiten Weltkrieg wurden diese nahezu vollständig zerstört. Auf den historischen Grundrissen sind in den vergangenen Jahren 15 originalgetreue Rekonstruktionen früherer Häuser entstanden sowie 20 Neubauten moderner Architektur, welche an Stilelemente der Altstadt anknüpfen.

Hier verbindet sich alte Handwerkskunst und historisch belegte Architektur mit modernen Ausstattungen und Komfort. Einzelne Schmuckelemente, die bei der Bombennacht 1944 gerettet wurden, kamen zurück an ihren alten Platz. Die Geschichte und die Gegenwart der Stadt treffen hier aufeinander. Die neue Altstadt ist ein absolutes Schmuckstück geworden und ein beeindruckendes Beispiel für die Frankfurter Stadtentwicklung.

Seit Ende des vergangenen Jahres ist das schmucke Schatzkästchen nun endlich fertig und wurde offiziell mit großem Fest eingeweiht. Die Frankfurter Altstadt ist auf jeden Fall eine Entdeckungstour wert. Mit Stopp am Hühnermarkt wo rund um den Stoltze-Brunnen beim Wirtshaus Tische eingedeckt sind, kann man das bunte Treiben in den Gassen selbst miterleben. "Zur Flechte", "Esslinger", "Goldene Schere" oder "Schlegel" heißen die rekonstruierten Nachbarhäuser der Gaststätte und beherbergen das Struwwelpeter-Museum sowie eine Apotheke. Das Struwwelpeter-Museum widmet sich ab der offiziellen Eröffnung, am 24. September 2019, auf drei barrierefreien Stockwerken, den berühmten Geschichten des Frankfurter Psychiaters, Lyrikers und Kinderbuchautors Dr. Heinrich Hoffmann. Das Museum sorgt mit einem modernen Konzept für Kulturvergnügen direkt in der Altstadt.

Prunkstück aus der Renaissance

Das absolute Prunkstück der Altstadt ist das Haus "Goldene Waage" am Dom. Der rote Renaissance-Fachwerkbau mit fünf Meter hohem Erdgeschoss aus Mainsandstein ist über und über mit Verzierungen geschmückt und wird gekrönt von einem Belvederchen, einer Dachterrasse mit Aussicht. Das Haus aus dem 17. Jahrhundert war Kontor und Wohnhaus des niederländischen Gewürzhändlers und Zuckerbäckers Abraham van Hamel und wird nun als Kaffeehaus und Dependence des Historischen Museums genutzt, welches im Obergeschoss Räume mit zeitgenössischen Einrichtungsgegenständen möbliert hat.

Direkt nebenan im Neubau Weißer Bock und im Kaminzimmer im ersten Obergeschoss der Goldenen Waage hat das Stoltze-Museum seine neue Heimat gefunden – ein kleines, aber feines Museum zu Ehren des Frankfurter Literaten und Satirikers Friedrich Stoltze. Unter dem Stadthaus gelangt man zur Kaiserpfalz franconofurd. Hier finden sich, museal aufbereitet, historische Mauern der Römerzeit, der Karolinger und aus dem Mittelalter.

Ein rotes Haus, das gar nicht rot ist

Am alten Krönungsweg, den Könige und Kaiser im Rahmen der Krönungsfeierlichkeiten beschritten, stehen moderne Interpretationen von Altstadthäusern. In den Untergeschossen sind Ladengeschäfte eingezogen. Ganz besonders sind auch das "Rote Haus" (Markt 17) und das "Neue Rote Haus" (Markt 15), schon allein, weil Letzteres nicht einmal rot ist. Die beiden Nachbarhäuser beherbergten einst eine Metzgerei, daher auch der Name, und werden auch zukünftig wieder Anlaufstelle für Würstchenfreunde sein.

Die Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main (TCF) bietet neben Rundgängen durch die neue Altstadt auch ein individuell buchbares Arrangement zur neuen Frankfurter Altstadt an.

Weitere Informationen zu Frankfurt am Main finden Sie jederzeit unter: wwww.frankfurt-tourismus.de