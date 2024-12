1 Der Vater wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. (Symbolbild) Foto: dpa/Arne Dedert

Weil ein Vater seine Tochter zu Tode geschüttelt hat, ist er nun in Hessen verurteilt worden.











Link kopiert



Nach dem Tod eines Babys in Hessen durch ein Schütteltrauma ist der Vater zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht in Frankfurt am Main verurteilte ihn am Montag nach Angaben eines Sprechers zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung.