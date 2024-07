Frankfurt am Main: 17-Jähriger wegen Mordes zu langer Haftstrafe verurteilt

1 Der 17-Jährige wurde zu einer langen Haftstrafe verurteilt. (Symbolbild) Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher hat im Oktober 2023 eine 28 Jahre alte Frau in Frankfurt kennengelernt. Die beiden konsumierten gemeinsam Drogen, kurze Zeit später wurde die Leiche der jungen Frau in einer Wohnung gefunden.











Link kopiert



Wegen Mordes an einer 28-jährigen Frau ist ein 17-Jähriger in Frankfurt am Main zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Zudem bleibe die Anordnung einer anschließenden Sicherungsverwahrung vorbehalten, teilte ein Gerichtssprecher am Mittwoch in der hessischen Stadt mit. Das Gericht ordnete zugleich die Vollziehung der Jugendstrafe in einer sozialtherapeutischen Einrichtung an.