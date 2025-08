Frankfurt am Main: 15-Jähriger soll Brandsatz in Café geworfen haben

1 Ein 15-Jähriger steht im Verdacht, einen Brandsatz in ein von mehreren Menschen besuchtes Café in Frankfurt am Main geworfen zu haben (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Pleul

Ermittler haben einen 15-Jährigen festgenommen, der einen Brandsatz in ein Café in Frankfurt am Main geworfen haben soll. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt.











Ermittler haben einen 15-Jährigen festgenommen, der einen Brandsatz in ein von mehreren Menschen besuchtes Café in Frankfurt am Main geworfen haben soll. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes ermittelt, wie die Polizei in der hessischen Stadt am Mittwoch mitteilte. Demnach soll der Jugendliche mit niederländischer Staatsbürgerschaft die Tat am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr im Stadtteil Bockenheim begangen haben.