1 Ein Lehrer muss eine Geldstrafe in einer vierstelligen Höhe bezahlen. (Symbolbild) Foto: imago images/Jan Huebner

Das Landgericht in Frankfurt verhängte gegen einen Lehrer aus Brandenburg eine Geldstrafe wegen sexueller Belästigung.











Ein Grundschullehrer aus Brandenburg soll wegen sexueller Belästigung in zwei Fällen eine Geldstrafe zahlen. Das Landgericht in Frankfurt an der Oder verhängte am Freitag eine Strafe in Höhe von 120 Tagessätzen zu je 35 Euro gegen ihn, also insgesamt 4200 Euro.