1 2022 gab es ebenfalls bereits ein Badeverbot am Altmühlsee aufgrund von Blaualgen. (Archivbild) Foto: Daniel Vogl/dpa/Daniel Vogl

Am fränkischen Altmühlsee gilt nun ein Badeverbot. Grund ist ein potenziell gefährlicher Blaualgen-Befall.











Am Altmühlsee in Mittelfranken gilt an zwei Badestellen wegen der Gefahr durch Blaualgen ein Badeverbot. Betroffen sind die Badestellen Schlungenhof und Muhr am See, wie eine Sprecherin des Landratsamtes Weißenburg-Gunzenhausen mitteilte. Zuvor hatte die Behörde bereits eine Badewarnung ausgesprochen.