Frank Werneke: Verdi-Chef gegen Rechtstendenzen in Betrieben

Verdi-Chef Frank Werneke (Archivbild).

Die AfD hat es nach Einschätzung von Verdi-Chef Frank Werneke in Deutschlands Arbeitswelt bisher schwer. Mit Spannung werden anstehende Wahlen in den Betrieben erwartet.











Verdi-Chef Frank Werneke will die Betriebe in Deutschland möglichst frei von rechtem Gedankengut und AfD-nahen Kräften halten. Zur „Nagelprobe“ würden die Betriebsratswahlen im Frühjahr, „wo wir natürlich genau schauen, ob AfD-nahe Listen oder auch Einzelpersonen versuchen, den betrieblichen Raum für sich zu erobern“, sagte Werneke der Deutschen Presse-Agentur.