Frank-Walter Steinmeier: König Charles III. lädt Bundespräsident nach London ein

Frank-Walter Steinmeier hat eine königliche Einladung zu einem offiziellen Staatsbesuch erhalten: König Charles III. empfängt den Bundespräsidenten Anfang Dezember mit den höchsten protokollarischen Ehren in London. Es ist der erste deutsche Staatsbesuch dieser Art seit mehr als 25 Jahren.
