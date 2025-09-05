Frank-Walter Steinmeier : Bundespräsident gratuliert Mario Adorf zum 95. Geburtstag

Mario Adorf feiert kommende Woche seinen 95. Geburtstag - Bundespräsident Steinmeier würdigt ihn als unverwechselbaren Weltbürger und prägenden Künstler.
Am 8. September feiert Mario Adorf einen besonderen Meilenstein: seinen 95. Geburtstag. Glückwünsche kommen bereits jetzt aus höchstem Hause: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) würdigt den Schauspieler am Freitag in einem persönlichen Statement als eine der prägenden Persönlichkeiten der deutschen und internationalen Film- und Theatergeschichte.