Frank-Walter Steinmeier: Bundespräsident genießt Jazz in Stuttgart

In schicker Sommergarderobe flanierten die Besuchenden ab dem Vormittag über den Schlossplatz, um ab 11 Uhr das Benefizkonzert des Bundespräsidenten anzuschauen. „Wir sind aus Pfaffenhofen hergekommen. Ich habe vor fünf Jahren das Bundesverdienstkreuz für meine ehrenamtliche Tätigkeit erhalten und wurde deshalb eingeladen. Ich freue mich auf die Big Band und natürlich auf den Bundespräsidenten“, erzählt Martha Issler, die gemeinsam mit ihrer Tochter Simone das Konzert besucht, kurz bevor sie ihre Plätze im Ehrenhof des Schlosses einnehmen.

In der Zwischenzeit fährt um kurz vor halb elf die Limousine von Frank-Walter Steinmeier vor. Nach einer kurzen Begrüßung im Inneren des Schlosses, bei der Steinmeier erfährt, was beim SWR-Sommerfestival noch geboten ist, gibt es ein Gruppenbild für die Vertreterinnen und Vertreter der Presse.

Jazz für den Bundespräsidenten

Ebenfalls dabei: der frisch gebackene Ministerpräsident Baden-Württembergs, Cem Özdemir. Auf die Frage der Moderatorin, wie es im neuen Ministeramt laufe, antwortet er: „Ja, wie soll’s laufen? Wir haben Hammerwetter, wir haben hier Hochkultur und wir haben den Bundespräsidenten und seine Frau Gemahlin zu Gast. Da muss es einem doch gut gehen.“ Einzig die Niederlage des VfB Stuttgart beim DFB-Pokalfinale in Berlin am Abend zuvor trübe seine Laune etwas. Aber, so wirft er schmunzelnd ein: „Das Leben geht weiter.“

Frank-Walter Steinmeier und Cem Özdemir bei Benefizkonzert in Stuttgart Foto: Christoph Schmidt/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier blickt dem Vormittag freudig entgegen. Auf die Frage, ob das erstmalige Auftreten einer Big Band beim jährlichen Benefizkonzert des Bundespräsidenten seinen Geschmack treffe, verrät er im Interview: „Wir wollen Bach und Beethoven überhaupt nicht vertreiben, aber ich freue mich, dass es dieses Mal Jazz ist – meine Lieblingsmusik.“

Hilfe für benachteiligte Kinder

Der Erlös des Benefizkonzerts des Bundespräsidenten wird an wohltätige Organisationen gespendet. In diesem Jahr gehen die Einnahmen an die Arche und den Verein Herzenssache. Beide Projekte setzen sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein. „Wir leben in einem Land, dem es relativ gut geht“, sagt Cem Özdemir zur Wahl der Organisationen. Und weiter: „Aber auch in unserem Land gibt es Menschen in Not, Menschen, denen es schlecht geht. Gerade wenn es einem besser geht, geht das einher mit der Verantwortung, sich um die zu kümmern, die nicht mit dem silbernen Löffel im Mund aufgewachsen sind. Und das sind vor allem Kinder.“

Das Benefizkonzert in Stuttgart Foto: Christoph Schmidt/dpa

Auch die Besuchenden würdigen den wohltätigen Zweck, dem die Erlöse des Tages zugutekommen. Das bestätigt Besucher Istvan Kocsis, Schweizer Generalkonsul: „Es ist eine Ehre, hier zu sein und damit die tollen Projekte zu unterstützen.“

Schattenloser Innenhof trübt Freude für manche

Das Konzert beginnt schließlich um 11 Uhr mit der deutschen Nationalhymne. Im Anschluss sorgen Künstlerinnen und Künstler wie Max Mutzke und Fola Dada für viel Applaus beim Publikum, das bei strahlendem Sonnenschein im Ehrenhof des Neuen Schlosses auf schwarzen Klappstühlen Platz genommen hat.

Einzig die heißen Temperaturen im schattenlosen Innenhof trüben bei manchen Besuchenden die Stimmung etwas: „Für ein wenig Schatten hätte man ja sorgen können“, kommentiert eine Besucherin, bevor sie sich einen der raren Schattenplätze am Rand des Schlosses sucht.