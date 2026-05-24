Frank-Walter Steinmeier: Bundespräsident genießt Jazz in Stuttgart

Am Sonntag bekam der Stuttgarter Schlossplatz hohen Besuch: Frank-Walter Steinmeier lud zum Benefizkonzert des Bundespräsidenten.
In schicker Sommergarderobe flanierten die Besuchenden ab dem Vormittag über den Schlossplatz, um ab 11 Uhr das Benefizkonzert des Bundespräsidenten anzuschauen. „Wir sind aus Pfaffenhofen hergekommen. Ich habe vor fünf Jahren das Bundesverdienstkreuz für meine ehrenamtliche Tätigkeit erhalten und wurde deshalb eingeladen. Ich freue mich auf die Big Band und natürlich auf den Bundespräsidenten“, erzählt Martha Issler, die gemeinsam mit ihrer Tochter Simone das Konzert besucht, kurz bevor sie ihre Plätze im Ehrenhof des Schlosses einnehmen.