5 Frank Turner bei seinem Auftritt im Wizemann in Stuttgart. Foto: Lichtgut - Ferdinando Iannone/Ferdinando Iannone

Endlich gibt es wieder Konzerte. Am Freitagabend tritt Frank Turner im Wizemann in Stuttgart auf. Wir haben dem Konzert des Briten einen Besuch abgestattet.















Link kopiert

„I want to dance“, schmettert Frank Turner, ein wild tätowierter Ex-Eton-Boy aus Winchester, seiner am Freitagabend im Wizemann versammelten Fan-Gemeinde entgegen, und trifft damit einen Nerv.

Der Opener „Four simple words“ ist eine schnelle, rotzig-fröhliche Punkrock-Nummer, zu der man springen, pogen und die Mähne schütteln kann, als habe es die vergangenen zwei Jahre nie gegeben. Als tobe nicht gerade mitten in Europa ein verdammter Krieg, als gäbe es keine Sorgen wegen massiver Preissteigerungen, Waffenlieferungen und den Unwägbarkeiten der kommenden Monate. „Four simple words“ ist ein Hit mit witzigem, klugem Text, eine Hymne an den Optimismus, einfach gestrickt, aber wirkungsvoll. Schon nach wenigen Takten hat Frank Turner die Leute wie im Song gefordert zum Tanzen gebracht, ausgelassen und selbstvergessen – das muss man unter den gegebenen Bedingungen erst einmal hinbekommen.

Turners Musik fußt auf Tempo, Rhythmus und drei bis vier Akkorden

Die Musik des 1981 in Bahrain geborenen Briten ist nicht komplex oder variantenreich, sie fußt auf Tempo, Rhythmus und drei bis vier Akkorden. Sie klingt manchmal ähnlich wie bei Green Day aus den USA oder wie bei The Levellers aus Großbritannien.

Die Grundlage des guten harten Punkrock der 1970er Jahre ist bei Turner hörbar, aber in gezähmter, Hitparaden-tauglicher Form. In den Anfangstagen des Punk wurden die Musiker oft mit Netzen vor Flaschenwürfen aus dem Publikum geschützt. Die bei Turners Auftritt in Richtung Bühne gepfefferten, biegsamen Plastikbecher schaffen es allerdings nicht weit und sind auch keinesfalls Ausdruck des Missfallens, sondern des Enthusiasmus und vielleicht auch als freundliche Reminiszenz an die alten Zeiten zu verstehen.

Punkrock ist nicht tot, er ist nur ein bisschen netter als früher

Turner ist ein starker Sänger mit voluminösem, druckvollem Organ; er singt, shoutet, grölt und skandiert – und bedient damit die gesamte Bandbreite des stimmlichen Ausdrucks.

Unterstützt wird er von den brillanten Musikern seiner Band The Sleeping Souls, denen die Freude über die wiedergewonnene Freiheit, live vor Publikum zu spielen, anzumerken ist.

Turners Songs sind selten politisch, aber sie nehmen Bezug auf das Erleben schwerer Zeiten wie im Stück „Punches“: „Well, fuck last year, I´m glad it’ s done“. Im Stück„Miranda“ verarbeitet Turner die schwierige Beziehung zu seinem Vater, die sich erst besserte, als der sich als Transgender-Frau outete. Turners Optimismus wirkt ansteckend und er schrumpft an diesem Abend die Ängste, die in den letzten zwei Jahren das Denken bestimmt haben. Punkrock ist nicht tot, er ist nur ein bisschen netter als früher.