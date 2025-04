Frank Rosin, Ali Güngörmüs & Co in Stuttgart: Bei Breuninger kochen die Küchenstars in der Haushaltswarenetage

Frank Rosin, Ali Güngörmüs & Co in Stuttgart

1 Ricky Saward toppt sein veganes Gericht mit einem Gänseblümchen. Foto: Lichtgut / Ferdinando Iannone/Lichtgut/Ferdinando Iannone

Wenn es nach Breuninger geht, finden die besten Partys nicht nur in der Küche, sondern gleich in der gesamten Haushaltswarenetage statt. Beim fünften „Fashion x Food“ servieren 14 prominente Köchinnen und Köche besondere Speisen.











Man mag es sich gar nicht ausmalen, was für ein logistischer Aufwand das ist, all die Köchinnen und Köche an einem gemeinsamen Abend mit Teilen ihrer Teams nach Stuttgart zu schaffen. Alexander Kumptner, Viktoria Fuchs, Ali Güngörmüs, Mario Lohninger, Ricky Saward und viele weitere Küchenstars sind angereist, um rund 1000 Gäste zu verwöhnen. Die Ticketpreise für das exklusive Event liegen bei 269 Euro, der Abend war in kurzer Zeit ausverkauft.