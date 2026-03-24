Frank Plasberg in der Stadthalle: „Hart aber fair“-Mann kommt nach Leonberg

1 Frank Plasberg berichtet am Donnerstag in Leonberg über seine Arbeit. Foto: Stadthalle

Der bekannte Fernsehmoderator gibt am Donnerstag im Gespräch mit Bernadette Schoog Einblicke in seiner Arbeit











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Frank Plasberg steht für pointierten Journalismus. Mehr als zwei Jahrzehnte moderierte er die ARD-Talksendung „Hart aber fair“ und setzte Maßstäbe im politischen Diskurs. Am Donnerstag, 26. März, 19.30 Uhr, ist der Moderator in der Gesprächsreihe „Schoog im Dialog“ in der Leonberger Stadthalle zu erleben. Zu Gast bei Bernadette Schoog gibt Plasberg Einblicke in seine Arbeit vor und hinter der Kamera, reflektiert den Wandel der Medienlandschaft und spricht über Verantwortung im Journalismus sowie die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen.