27 Stuttgarts OB Frank Nopper, wie er sich am liebsten zeigt: volksnah auf dem Schlossplatz mit dem Riesenrad, für das er sich eingesetzt hat. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Nach fast einem Jahr im Amt darf sich Frank Nopper von diesem Dienstag an rechtskräftig Oberbürgermeister von Stuttgart nennen. Die ersten Monate waren schwierig – doch in diesem Jahr soll sich einiges bewegen.









Stuttgart - Die ersten Januartage werden für den Spitzenposten im Stuttgarter Rathaus wieder einmal zu den entscheidenden. Am 7. Januar 2020 erklärte der damalige OB Fritz Kuhn (Grüne) für viele – auch in seiner eigenen Partei – überraschend, dass er keine zweite Amtszeit anstrebe. Fast exakt ein Jahr später, am 6. Januar 2021, endete Kuhns Wirken an der Spitze der Stadtverwaltung. Und der 4. Januar 2022 ist ein Tag, den sich der zum Nachfolger gewählte Frank Nopper (CDU) wohl im Kalender markiert.