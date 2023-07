1 Frank Nopper hat die OB-Wahl in Stuttgart gewonnen, damit bracht Backnang einen neuen Stadtchef. Er soll am 14. März gewählt werden. Foto: dpa/Tom Weller

Frank Nopper (CDU) will seine Mietwohnung in Backnang kündigen und nach Stuttgart ziehen. „Ein OB muss in der Stadt wohnen, in der er arbeitet“, sagt er.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Durch den Sieg von Frank Nopper (CDU) mit 42,3 Prozent bei der Wahl in Stuttgart wird Noppers Bürgermeisterstelle in Backnang frei. Der Gemeinderat soll in der Sitzung am 3. Dezember den 14. März 2021 als Wahltag feststellen (an diesem Sonntag wird auch der Landtag gewählt) und die Stelle ausschreiben. Bewerbungen können vom Tag der Ausschreibung an (sie ist für den 11. Dezember vorgesehen) und bis zum 18. Februar 2021 abgegeben werden, bei einer möglichen Neuwahl vom 15. bis 17. März.