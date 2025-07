Frank Laufenberg ist tot: Thomas Gottschalk trauert um früheren Bandkollegen

Thomas Gottschalk (75) hat von einem früheren Wegbegleiter Abschied genommen. Wie der Saarländische Rundfunk berichtete, starb Gottschalks Ex-Bandkollege, der Radiomoderator Frank Laufenberg (1945-2025), nach kurzer, schwerer Krankheit. Er wurde 80 Jahre alt. Laufenbergs Ehefrau bestätigte der "Bild"-Zeitung den Tod.

"Jetzt bin ich also der Letzte aus dem Trio"

Gottschalk hatte mit der Hörfunk-Legende und Moderator Manfred Sexauer (1930-2014) die Rap-Gruppe G.L.S.-United gegründet. Das Trio coverte den Song "Rapper's Delight" der Band Sugarhill Gang auf Deutsch und landete im April 1980 damit in den Top 50 der deutschen Singlecharts. Darauf bezog sich Gottschalk auch in dem Instagram-Beitrag, den er zu Ehren seines ehemaligen Bandkollegen teilte.

"Frank Laufenberg ist gestorben - der Musikmann unter uns, mit der tiefsten Stimme und der größten Plattensammlung", trauerte der Entertainer um seinen früheren Weggefährten. "Jetzt bin ich also der Letzte aus dem Trio, der noch lebt." Seinen Bandkollegen Sexauer hatte er bereits 2014 verloren.

Weiter schrieb Gottschalk zu einem Bild des Covers ihrer Single "Rapper's Deutsch": "Mit Rap hatte keiner von uns was am Hut. Trotzdem haben wir es mit dem 'größten Irrtum der Musikgeschichte (so haben Musikkritiker unseren Song damals eingeordnet) in die Charts geschafft. Was eine Warnung für künftige Generationen hätte sein können, hat schon damals nicht funktioniert!"

Moderator war Experte für Pop- und Rockmusik

Frank Laufenberg begann Anfang der 1970er Jahre seine Radiokarriere. Er war einer der ersten Moderatoren des Pop-Senders SWF3 und gehörte zu den Mitbegründern der Musiksendung "Pop Shop". Sein Musikwissen teilte Laufenberg auch als Autor. Er veröffentlichte mehrere Bücher zu seinen Spezialgebieten Rock und Pop, darunter drei Bände seines "Hit-Lexikon des Rock und Pop".

Als TV-Moderator präsentierte Laufenberg unter anderem die Spielshow "Supergrips" und die Musiksendung "Ohne Filter".