Frank Lands Vinothek ist in einem alten Gewölbekeller.

Frank Land eröffnet mit dem Marktkeller seine bereits zweite Gastronomie am Marktplatz in Besigheim. Es soll aber kein Restaurant sein, sondern eine Mischung aus Brasserie und Vinothek.









Besigheim - Ein wenig hat Frank Land noch auf das OK vom Landratsamt warten müssen, aber jetzt hat es geklappt: Am vergangenen Sonntag hat der Koch und Gastronom am Besigheimer Marktplatzsein zweites Etablissement eröffnet, den Marktkeller, eine Brasserie und Vinothek: „Wir werden dann die beste Konkurrenz zu uns selbst“ scherzt der 31-Jährige. Doch im Vergleich zu seinem Restaurant, der Marktwirtschaft, soll der Marktkeller, direkt gegenüber gelegen, eine Ergänzung des Angebots sein und ein etwas anderes Programm haben: Gemütlicher soll es zugehen, denn der ehemalige Weinkeller bietet Platz für lediglich 30 Personen. „Man muss schon nebeneinander hocken wollen“, sagt Land. Die Geselligkeit, die es in jedem Weinbesen gebe, werde auch hier am Besigheimer Marktplatz funktionieren, ist sich Land sicher.