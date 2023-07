1 Frank Fahrenhorsts Hauptaufgabe ist es, junge Spieler wie Mattis Hoppe weiterzuentwickeln, wenn dann noch die Ergebnisse passen, umso besser. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Seit sieben Spieltagen ist der VfB Stuttgart II in der Fußball-Regionalliga nun schon ungeschlagen. Trainer Frank Fahrenhorst spricht über die Lehren aus der vergangenen Saison und blickt nach vorne.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am ersten Spieltag am 6. August startete der VfB Stuttgart II mit einer 2:3-Niederlage beim Bahlinger SC in die neue Saison der Fußball-Regionalliga. Seitdem ist die U21 der Weiß-Roten ungeschlagen. Trainer Frank Fahrenhorst nennt vor der Partie bei der TSG Balingen (Freitag, 19 Uhr) die Gründe.