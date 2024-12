Frank Dupree beim Silvesterkonzert in Stuttgart: Pianist mit Stahlfingern

Frank Dupree beim Silvesterkonzert in Stuttgart

1 „Meine Hand ist ziemlich kräftig“, sagt Frank Dupree. Er sei kein Chopin-Pianist. Foto: SWR/Marco Borggreye

Frank Dupree kann sich einfach nicht entscheiden: zwischen Klassik und Jazz, Klavierspiel und Dirigieren. Deshalb hat er den Komponisten Nikolai Kapustin für sich entdeckt – und spielt beim Silvesterkonzert des SWR-Symphonieorchesters dessen zweites Klavierkonzert.











Den Tee-Test besteht der Pianist locker. Beim Interview im Café ist der Früchtetee „Get the Power“ aus, die Wellness-Alternative ebenfalls. Nummer drei ist da – und darf, weil sein Besteller vor lauter Reden das Trinken vergisst, so lange ziehen, bis er ebenfalls richtig Power gibt. Frank Dupree ist flexibel. Externe Kraftzufuhr hingegen hat er eigentlich nicht nötig: Er ist ein Energiebündel am Klavier. Ein solches muss auch sein, wer sich mit den Werken des ukrainisch-russisch-jüdischen Komponisten und Pianisten Nikolai Kapustin (1937-2020) beschäftigt, denn dessen Musik bewegt sich nicht nur virtuos zwischen Jazz und romantischer Musik, sondern ist auch reserviert für konditionsstarke Fingerartisten.