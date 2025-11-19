Francos Erbe: Spaniens offene Wunden

Vor 50 Jahren starb der spanische Diktator Francisco Franco. Als Erbe hinterließ er Zehntausende verscharrte Mordopfer. Noch immer sind nicht alle exhumiert.
Vor einigen Wochen wurde in Alcañiz, einer Kleinstadt im Osten Spaniens, Joaquín Sancho Margelí beerdigt. Er war am 12. August 1947 von der Guardia Civil erschossen und danach gemeinsam mit anderen Mordopfern der Franco-Diktatur in einer Grube verscharrt worden. Es dauerte 78 Jahre, bis seine Überreste ausgegraben und an der Seite seiner 2003 verstorbenen Frau Pilar würdig bestattet werden konnten.