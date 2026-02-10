Franck Ribéry in Epstein-Dokumenten: So äußert sich der Anwalt des Ex-Bayern-Profis

Um Ex-Bayern-Spieler Ribéry gibt es Wirbel. Sein Name taucht offenbar in den Epstein-Dokumenten auf, eine Frau erhebt Vorwürfe. Was der Anwalt zu den Anschuldigungen sagt.
Der französische Ex-Nationalspieler und langjährige Bayern-Profi Franck Ribéry hat über seinen Anwalt Vorwürfe dementieren lassen, die über die Epstein-Enthüllungen öffentlich geworden sind. Wie französische Medien berichteten, soll ein in Frankreich lebendes Opfer des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein in einem Schreiben an die US-Justiz unter anderem angegeben haben, dass der Ex-Profifußballer versucht habe, sie zu schlagen.