Paul Gascoigne Fußball-Legende nach Kollaps in der Klinik

Paul Gascoigne wurde nach einem Kollaps in seinem Zuhause in Dorset ins Krankenhaus gebracht. Der 58-jährige Ex-England-Star wurde zuvor bewusstlos in seinem Schlafzimmer gefunden und befindet sich nun in stabiler Verfassung auf einer Akutstation.