In seinem neuesten Buch geht der bekannte Politikwissenschaftler Francis Fukuyama auch auf das Infrastrukturprojekt Stuttgart 21 ein – und stellt eine gewagte These auf.

Eigentlich geht es Francis Fukuyama in seinem neuen Buch um die große Weltenbühne, auf der sich für ihn gerade Besorgniserregendes vollzieht: Die liberalen Demokratien seien in der Krise, schreibt der bekannte US-Politikwissenschaftler in „Der letzte Mensch – Wohin steuert die Welt?“, das in diesen Tagen auf Deutsch erschienen ist.

Nach einer Welle der Demokratisierung ab den 70er Jahren, stiegen nun seit der Finanzkrise 2008 populistische und nationalistische Staatsführer auf, erlebten demokratiekritische Parteien Zulauf, bilanziert Fukuyama, der Anfang der 90er mit seiner These vom „Ende der Geschichte“ international zum Starpolitologen wurde.

Francis Fukuyama zieht Stuttgart 21 als Negativ-Beispiel heran

Auf der Suche nach Gründen für diese großen Entwicklungen wird der Wissenschaftler aus Stanford dann aber eher im – zumindest aus weltpolitischer Sicht betrachtet – Kleinen fündig. Neben zahlreichen Beispielen aus Nordamerika und Großbritannien, nennt er auch den Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs.

Auf Seite 216 beschreibt Fukuyama in wenigen Absätzen Stuttgart 21 als Beispiel für das, was für sein Dafürhalten in liberalen Demokratien nicht gut läuft. Viele moderne Staaten litten unter einer so genannten „Vetokratie“, will heißen: Deren vielfältige Kontrollmechanismen seien zwar einerseits wichtig, um Machtmissbrauch vorzubeugen, „doch verhindern sie auch, dass Gutes geschieht“, schreibt Fukuyama.

Für die USA postuliert er gar: „Die Vetokratie in den Vereinigten Staaten ist dafür verantwortlich, dass das Land nichts auf die Beine stellen kann.“ Als Beispiel zieht Fukujama die Umweltgesetzgebung des Bundesstaates Kalifornien (CEQA) heran, die jedem Bürger das Recht einräume, gegen Projekte zu klagen, die in seinen Augen die Umwelt gefährden. Das werde mitunter missbraucht, um Einzelinteressen durchzusetzen, und führe unter anderem dazu, dass ein geplantes System von Hochgeschwindigkeitszügen in Kalifornien wahrscheinlich nie gebaut werde.

Francis Fukuyama war in Stuttgart

Auch bei Stuttgart 21 sieht Fukuyama nun diesen Mechanismus greifen: „Es gab einmal den europäischen Plan, Gleisanlagen für Hochgeschwindigkeitszüge von Paris nach Wien zu bauen, mit einem Knotenpunkt in der südwestdeutschen Stadt Stuttgart“, heißt es im Buch. Allerdings führten die „umfangreichen Konsultationen mit den Bürgern“, die zunächst von den Planern versäumt worden seien, und die daraus entstehenden massiven Konflikte dazu, dass der Bahnhof bis heute nicht fertig sei.

Aufmerksam geworden ist Fukuyama auf die Stuttgarter Causa offenbar durch einen seiner Studenten. Der „Süddeutschen Zeitung“ erzählte er: „Ich war in Stuttgart. Tatsächlich war der Vater eines meiner Studenten während des gesamten Vorgangs Oberbürgermeister dort.“

Francis Fukuyama von der Universität Stanford wurde mit seiner These zum Ende der Geschichte berühmt. Foto: Fukuyama_© Djurdja Padejski

Hier hat der Starpolitologe nicht genau recherchiert

Trotz Vororttermins: Ganz so genau hat der Wissenschaftler dann doch nicht recherchiert. So schreibt Fukuyama, der erste Spatenstich für S 21 sei Ende der „1990er Jahre erfolgt“. Richtig ist allerdings, dass dieser 2010 war.

Auch seine Ausführungen, dass vor allem die Bürgerbeteiligung das Projekt in die Länge zog, kann man anzweifeln. Richtig ist, dass es am 27. November zu einer Volksabstimmung in Baden-Württemberg über das „S 21-Kündigungsgesetz“ der Landesregierung kam. Es sah vor, dass sich das Land nicht weiter finanziell an dem Bauprojekt beteiligen solle. Fast 60 Prozent der Abstimmenden sprachen sich aber dafür aus, weiter zu machen. Dazu kam es zu einer Vielzahl von Klagen gegen das Projekt, unter anderem von Umweltschützern, Verbänden, Gegnern aus der Bürgerschaft.

Schlechte Planung der Bahn

Beobachter sehen allerdings die Gründe für den immer wieder verschobenen Fertigstellungs-Termin vor allem in einer mangelhaften Planungen von Seiten der Bahn. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass sich der Start des neuen Bahnhofs wohl auf 2031 verschiebt und die Kosten erneut um mehrere Milliarden steigen werden.

Francis Fukuyama könne eine Anfrage unserer Redaktion, ob es nicht andere gewichtige Gründe für die Verzögerungen gebe, derzeit aus Termingründen nicht beantworten, so eine Sprecherin seines deutschen Verlags Hoffmann und Campe. Gegenüber der „Augsburger Allgemeinen“ hatte er jedoch kürzlich im Interview weitere Faktoren genannt, warum sich Großbauprojekte in liberalen Rechtsstaaten verzögerten. Es gebe „zu viele Gesetze, Vorschriften und Anforderungen u.a. für den Bau von großen Infrastruktur-Projekten“.

Für Fukuyama führen solche Vorgänge wie in Stuttgart jedenfalls zu viel Frust bei Bürgerinnen und Bürgern und begünstigten – neben vielen anderen Faktoren wie Digitalisierung, Verlust nationaler Identität, Neoliberalismus, die der Autor ausführt – den Aufstieg „starker Männer wie Donald Trump“. Dieser regiere im Inland „durch eine Flut von präsidentiellen Verfügungen“ und umgehe dabei den Kongress.

Letztendlich, so Fukuyama in seinem Nachwort, habe noch niemand „eine neue Architektur gefunden“, um dem „letzten Menschen“, also dem offenen, toleranten, vorurteilsfreien, eine Heimat zu geben, die ihn zufrieden stellt.

Vom Ende der Geschichte

Francis Fukuyama (geboren 1952) wurde mit seinem 1992 veröffentlichten Bestseller „Das Ende der Geschichte“ international bekannt. Seine These: Nach dem Ende der Sowjetunion hätten sich liberale Demokratie und Marktwirtschaft als Systeme erwiesen, zu denen es keine Alternative gebe.

Kritik Seit Kriege und autoritäre Regime zurückgekehrt sind, wurde Fukayama oft als widerlegt kritisiert. In seinem neuen Buch „Der letzte Mensch – Wohin steuert die Welt?“ (Hoffmann und Campe, 26 Euro) wehrt er sich dagegen und weist darauf hin, dass er in seinem damaligen Buch bereits die Zukunft liberaler Demokratien untersucht habe. Er habe damals schon „die These aufgestellt, dass die Geschichte nicht an ihr Ende gelangt sei, sondern auf ihrem Weg in eine ungewisse Zukunft lediglich eine Ruhepause eingelegt habe“.