In seinem neuesten Buch geht der bekannte Politikwissenschaftler Francis Fukuyama auch auf das Infrastrukturprojekt Stuttgart 21 ein – und stellt eine gewagte These auf.
Eigentlich geht es Francis Fukuyama in seinem neuen Buch um die große Weltenbühne, auf der sich für ihn gerade Besorgniserregendes vollzieht: Die liberalen Demokratien seien in der Krise, schreibt der bekannte US-Politikwissenschaftler in „Der letzte Mensch – Wohin steuert die Welt?“, das in diesen Tagen auf Deutsch erschienen ist.