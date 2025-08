Francis Ford Coppola im Krankenhaus: Regie-Legende geht es gut

Francis Ford Coppola (86) hat sich erstmals zu seinem Klinikaufenthalt geäußert. Zuvor hatten mehrere Medien, darunter der britische "Independent", berichtet, der Oscarpreisträger und Regie-Altmeister liege im Tor-Vergata-Krankenhaus in der italienischen Hauptstadt Rom. Grund sei eine geplante Herzoperation. Auf Instagram meldet sich der 86-Jährige nun persönlich zu Wort.

"Da Dada (wie mich meine Kinder nennen) geht es gut", betont Coppola in seinem Beitrag. Seinen Aufenthalt in Rom nutze er, um eine 30 Jahre zurückliegende Operation wegen Vorhofflimmerns medizinisch "auffrischen" zu lassen. Dabei habe er sich erneut in die Hände des "großartigen" italienischen Arztes Andrea Natale begeben, der schon damals den Eingriff vorgenommen hatte. Coppola hatte vor seiner Behandlung noch einen Abstecher nach Kalabrien gemacht, um einer Vorführung seines umstrittenen neuen Films "Megalopolis" beizuwohnen. "Mir geht es gut", betont er abschließend noch ein weiteres Mal in seinem Post.

Francis Ford Coppola "weiß die Besorgnis aller zu schätzen"

Bereits zuvor hatte ein Insider dem US-Magazin "People" von der medizinischen Maßnahme berichtet. Demnach sei der Eingriff bereits erfolgt und der Regisseur erhole sich derzeit. "Alles ist gut und er weiß die Besorgnis aller zu schätzen", so die anonyme Quelle. Eine offizielle Bestätigung durch Coppola blieb jedoch zunächst aus.

Der US-amerikanische Regisseur wurde in Detroit im Bundesstaat Michigan geboren, ist jedoch italienischer Abstammung. Dass er sich für den Eingriff in Italien aufhält, sei laut der italienischen Tageszeitung "Corriere della Sera" also nicht überraschend. Coppola besuche das Land regelmäßig und habe dort bereits einen Teil seines Sommers verbracht, um Drehorte für einen neuen Film zu besichtigen, dessen Dreharbeiten im Herbst beginnen sollen.