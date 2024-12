France Mobil zu Besuch in Grafenau: So macht Französisch lernen Spaß

Rund 55 000 Schülerinnen und Schüler kommen in Deutschland Jahr für Jahr über die Initiative France Mobil in Kontakt mit der Fremdsprache des EU-Nachbarn. Jetzt waren 80 an der Döffinger Gemeinschaftsschule an der Reihe.

Französischstunden der etwas anderen Art hatten an diesem Vormittag die fünften bis neunten Klassen der Gemeinschaftsschule Döffingen. France Mobil war zu Gast, in Person von Animateurin Hermance Behanzin, die versuchte, die Mädchen und Jungs auf spielerische Art und Weise zum weiteren Erlernen ihrer eigenen Muttersprache zu begeistern. „Wir sind sehr froh, dass France Mobil heute wieder da ist“, sagten Französischlehrer Jonathan Schmollinger und seine Kollegin Claudia Haug, war doch bereits der letzte Besuch vor fünf Jahren ein voller Erfolg.

Bei France Mobil setzen sich neben der ursprünglich aus dem westafrikanischen Benin stammenden Hermance Behanzin elf weitere frankophone Lektoren im Alter zwischen 20 und 30 Jahren dafür ein, in deutschen Grund-, Mittel- und Oberschulen sowie in beruflichen Einrichtungen ein attraktives, aktuelles und authentisches Frankreichbild zu vermitteln. Außerdem soll dem zurückgehenden Trend des Französischlernens in Deutschland entgegengewirkt werden.

Rund 55 000 Schülerinnen und Schüler werden jährlich erreicht

Jedes Jahr kommen so rund 55 000 Schülerinnen und Schüler in Kontakt mit der französischen Sprache. France Mobil wird vom Deutsch-Französischen Jugendwerk in enger Zusammenarbeit mit der französischen Botschaft/Institut francais Deutschland angeboten und vom Deutsch-Französischen Institut Erlangen sowie dem Ernst-Klett-Verlag unterstützt.

An der Gemeinschaftsschule Döffingen machten die Sechstklässler den Anfang, gefolgt von den Fünfern, bei denen im kommenden Schuljahr die Wahl von Französisch als möglicher zweiter Fremdsprache ansteht. Außerdem später noch die achten und neunten Klassen, zum Abschluss gefolgt von den siebten.

Die Leiterin zieht die Jugendlichen schnell in ihren Bann

Hermance Behanzin schaffte es sofort, die Kinder und Jugendlichen in ihren Bann zu ziehen und kitzelte selbst aus den Anfängern erste komplette Sätze der Fremdsprache heraus. Aktuelle französische Musikstücke hatte sie mitgebracht, in denen bestimmte Worte zu erkennen waren und kleine Geschenke für die, die kurze Aufgaben richtig lösten. Im Quiz trat „Team Baguette“ gegen „Team Croissant“ an und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten vor allem viel Spaß. „Ich ermutige euch, das kommt aber langsam“, gab sie den Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg und wies auf die vielen Möglichkeiten von Stipendien oder Praktika zur weiteren Französisch-Vertiefung hin.

Auf die Frage, wer nach Frankreich fahren oder fliegen möchte, gingen anschließend nicht nur in der sechsten Klasse ganz viele Hände nach oben. Vielleicht auch ein kleiner Erfolg von France-Mobil-Animateurin Hermance Behanzin. Bei den beiden engagierten Französischlehrern Claudia Haug und Jonathan Schmollinger verbunden mit der Hoffnung, dass aus bislang gut 80 Lernenden der schönen Sprache des westlichen Nachbarlandes an der Döffinger Gemeinschaftsschule künftig noch einige mehr werden.