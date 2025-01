Franca Lehfeldt zu Schwangerschaft : Keinen Anspruch auf Mutterschutz

1 Franca Lehfeldt bei einem Event im Sommer 2024. Foto: imago images/Future Image/Robert Schmiegelt

Franca Lehfeldt hat sich auf Instagram zur rechtlichen Situation schwangerer Selbstständiger geäußert. Die Journalistin werde demnach regelmäßig gefragt, wann sie in den Mutterschutz gehen würde.











Franca Lehfeldt (35), die Ehefrau von Ex-Bundesfinanzminister Christian Lindner (46), ist schwanger und selbstständig. Auf ihrem Instagram-Profil hat Lehfeldt am 16. Januar Gedanken zu ihrer persönlichen Situation mit ihren rund 150.000 Followerinnen und Followern geteilt. Die Autorin des Buches "Alte weise Männer - Hommage an eine bedrohte Spezies" bemerkte dort, dass sie oftmals gefragt werde, ob und wann sie in den Mutterschutz gehen würde. Dazu schreibt die 35-Jährige: "Mutterschutz? Selbstständige Frauen haben im Gegensatz zu angestellten keinen Anspruch auf Mutterschutz und meistens (wenn privat krankenversichert) auch keinen auf Mutterschaftsgeld."