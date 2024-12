Franca Lehfeldt und Christian Lindner: Baby-Überraschung bei Event

Zwei Jahre nach ihrer Hochzeit freuen sich der FDP-Vorsitzende Christian Lindner (45) und Journalistin Franca Lehfeldt (35) auf ihr erstes Baby. Die Schwangerschaft verrieten sie ohne viele Worte auf dem roten Teppich bei einem von Lehfeldt mit organisierten Event: Dort zeigte sich die 35-Jährige in einem engen Abendkleid mit sichtbarem Babybäuchlein.

Seit 2018 offiziell zusammen

Am Samstagabend (30. November) moderierte Franca Lehfeldt die Veranstaltung "WoMen on Top" in Düsseldorf. Die Eventreihe gründete sie vor drei Jahren zusammen mit ihren Freundinnen, der Journalistin Nena Brockhaus (32) und der Schauspielerin und Autorin Vivien Wulf (30). Als die drei Frauen zusammen auf dem roten Teppich posierten, war Lehfeldts Babybauch im engen, langen Glitzerkleid nicht zu übersehen, wie auch die Instagram-Story der Veranstaltung zeigte. Laut "Bild" soll das Baby im Frühjahr zur Welt kommen, Lehfeldt bereits im sechsten oder siebten Monat sein.

Der Politiker bestätigte im Juli 2018 die Beziehung zur damaligen RTL-Reporterin Lehfeldt. Wenige Wochen zuvor hatte er die Trennung von Journalistin Dagmar Rosenfeld (50) bekannt gegeben. Mit ihr war er seit 2011 verheiratet, die Ehe blieb kinderlos. Im September 2021 erfolgte die Verlobung mit Franca Lehfeldt, am 7. Juli 2022 gab sich das Paar das Jawort auf Sylt. Die Hochzeit wurde mehrere Tage lang zelebriert.

Er träumt von mehreren Kindern

Lindner machte keinen Hehl draus, dass er gerne eine große Familie hätte: "Mein größter Wunsch an das Leben ist es nicht, einmal Minister in der Regierung zu sein. Sondern bald zwei, drei oder vier Mädchen oder Jungs zu haben", sagte er ein Jahr vor der Hochzeit im Interview mit "Bunte". Für Aufsehen sorgte er mit seinen Vorstellungen für eine Elternzeit. Diese wolle er nutzen, um Bücher zu schreiben, zu jagen und zu fischen.