Die Familie Cascio erhebt Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson. Veröffentlichte Bilder sollen die Anschuldigungen nun untermauern.
Vor rund einem Monat wurde bekannt, dass vier Geschwister aus der ehemals eng befreundeten Familie Cascio, die über Jahrzehnte als loyale Wegbegleiter des "King of Pop" galten, dem verstorbenen Sänger Michael Jackson (1958-2009) systematischen sexuellen Missbrauch vorwerfen und juristisch dagegen vorgehen. Die Kläger behaupten laut Berichten des Musikmagazins "Rolling Stone" in der Klageschrift, dass Jackson sie als Kinder über Jahre hinweg gezielt manipuliert und missbraucht habe.