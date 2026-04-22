Krieg im Iran: Leavitt spielt iranische Angriffe auf Frachter herunter

Die Öffnung der Straße von Hormus gehört zu den zentralen Forderungen der USA an den Iran. Jetzt nehmen iranische Kräfte Schiffe unter Beschuss - und das Weiße Haus reagiert.
Washington - Nach iranischen Angriffen auf Frachter in der Straße von Hormus hat das Weiße Haus die Bedeutung der Vorfälle heruntergespielt. Die Medien würden das Thema aufbauschen, um die erfolgreiche Zerstörung der iranischen Marine durch das US-Militär zu hinterfragen, sagte Karoline Leavitt, Sprecherin des Weißen Hauses, dem Sender Fox News. Einen Verstoß gegen die Waffenruhe sehe sie nicht, weil die Schiffe weder unter US- noch unter israelischer Flagge gefahren seien.