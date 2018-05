Fragen und Antworten rund um die Europa League So geht’s jetzt beim VfB Stuttgart weiter

Von Dirk Preiß und Gregor Preiß 13. Mai 2018 - 15:29 Uhr

Bis bald in der Europa League? Die Spieler des VfB Stuttgart feiern nach dem 4:1 in München mit ihren Fans. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart beendet die Saison auf Rang sieben, der für internationale Spiele reichen könnte. Was dann auf den Verein, Trainer Tayfun Korkut und Sportchef Michael Reschke zukommen würde.

Stuttgart - Was für ein Schlusspunkt: Der VfB Stuttgart beendet nach dem 4:1 beim FC Bayern die erste Saison nach dem Wiederaufstieg auf Rang sieben – und startet in der kommenden Spielzeit höchstwahrscheinlich in der Europa League. Was einige Fragen aufwirft:

Wie qualifiziert sich der VfB für die Europa League?

Gewinnt der FC Bayern am kommenden Samstag das Finale des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt, berechtigt Platz sieben zur Teilnahme an der Qualifikation zur Europa League. Gewinnen die Frankfurter, sind sie neben den Clubs auf den Plätzen fünf (Bayer Leverkusen) und sechs (RB Leipzig) dabei. „Ich werde mich am Samstag mit einem Glas Rotwein vor den Fernseher setzen und schauen, was passiert“, sagt VfB-Coach Tayfun Korkut . Torhüter Ron-Robert Zieler klingt entschlossener: „Ich drücke den Bayern am Samstag ganz klar die Daumen.“

Das erste Pflichtspiel würde am 26. Juli stattfinden

Wann würde der VfB in die Qualifikation einsteigen?

Die Stuttgarter müssten bereits in der zweiten Qualifikationsrunde ran. Diese wird am 19. Juli ausgelost und am 26. Juli (Hinspiel) und am 2. August (Rückspiel) ausgespielt. Mögliche Gegner, die bereits feststehen, wären Djurgårdens IF aus Schweden oder Hapoel Haifa (Israel). Es würden eine dritte Quali-Runde (9. und 16. August) und die Play-off-Spiele (23. und 30. August) folgen. Die Gruppephase beginnt am 20. September. VfB-Trainer Tayfun Korkut hat angekündigt, die Vorbereitung voll auf diese ersten Auftritte auszurichten.

Welche Termine sind davon beeinflusst?

Der VfB wollte sein Trainingslager eigentlich vom 27. Juli bis zum 3. August in Grassau am Chiemsee absolvieren. Im Europa-League-Fall muss es – wohl wie der eigentliche Start der Vorbereitung am 2. Juli – nach vorne verlegt werden. Bis zum Start der kommenden Bundesligasaison am 24. August hätte der VfB womöglich schon sechs Pflichtspiele bestritten, fünf im Europapokal, eines im DFB-Pokal (erste Runde 17. bis 20. August).

Was würden die Qualifikationsspiele für die personelle Planung bedeuten?

Der VfB-Sportvorstand Michael Reschke ist kein Freund davon, einen Spielerkader nur wegen internationaler Einsätze aufzublähen. Für ihn ist die Vereinbarkeit von Bundesliga und Europapokal eher eine Frage der Qualität des kickenden Personals, Reschke plan mit einem Kernteam von rund 20 Spielern. „Die Europa League wäre eine tolle Herausforderung, die wir freudig annehmen würden“, sagt er. Zwei, drei Spieler mehr verträgt ein Kader für Mehrbelastungen aber auf jeden Fall.

Steinreich wird keiner in der Europa League

Was bedeutet die Europa League für die potenziellen WM-Fahrer?

Heißeste Anwärter auf eine Teilnahme an der WM in Russland sind derzeit Benjamin Pavard (Frankreich), Mario Gomez (Deutschland), Marcin Kaminski (Polen/steht bereits im erweiterten Aufgebot) und Takuma Asano (Japan). Die beiden Argentinier Santiago Ascacibar und Emiliano Insua haben noch Außenseiterchancen. Nach dem WM-Aus des jeweiligen Teams haben diese Nationalspieler zwei bis drei Wochen Urlaub und steigen erst dann in die Vorbereitung ein. Bedeutet: In den Spielen der zweiten Qualifikationsrunde wären sie wohl auf keinen Fall dabei. Ob Mario Gomez zumindest im vorläufigen Kader der deutschen Mannschaft steht, entscheidet sich bereits am Dienstag, wenn Bundestrainer Joachim Löw sein erweitertes Aufgebot bekannt gibt.

Was gibt es zu verdienen?

Die Uefa hat angekündigt, die Prämien in der Europa League anzuheben. Gemessen an den Möglichkeiten in der Champions League werden die Clubs eine Etage tiefer aber nicht steinreich. In dieser Saison liegt der maximale Gewinn an Prämien bei 15,71 Millionen Euro für den Sieger. Die Teilnahme an der zweiten Qualifikationsrunde war 225 000 Euro wert, die Startprämie in der Gruppenpahse betrug 2,6 Millionen Euro.

Wo ist die Europa League zu sehen?

Sport 1 und Sky übertragen die Europa League in der kommenden Saison nicht mehr. Alle Partien zeigt der Online-Streaming-Dienst DAZN (9,99 Euro pro Monat). 15 Spiele sind im Free-TV bei RTL und RTL Nitro zu sehen.

Wie geht es kurzfristig weiter?

Der VfB bestreitet noch drei Spiele, bevor für die Profis der Urlaub beginnt. Am Dienstag (19 Uhr) beim Halleschen FC, am Mittwoch (18.30 Uhr) beim FSV Zwickau und am Freitag (18.30 Uhr) im heimischen Robert-Schlienz-Stadion gegen eine Fan-Auswahl. Nicht mehr mit dabei sind dann die vier WM-Kandidaten Pavard, Gomez, Kaminski und Asano. An diesem Montag geben die VfB-Vorstände Michael Reschke und Jochen Röttgermann vor Journalisten einen Ausblick, verkündet werden dann wohl die Neuzugänge Marc-Oliver Kempf (SC Freiburg) und Borna Sosa (Dinamo Zagreb) sowie die Vertragsverlängerung mit Emiliano Insua. Die Mitgliederversammlung findet am 10. Juni statt.