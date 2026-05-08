Der ESC ist oft schrill, laut und bunt. Dieses Mal ist er auch geprägt von einem beispiellosen Boykott wegen der Teilnahme Israels – und drohenden Protesten. Die Sicherheitsvorkehrungen sind immens.
Wien - Der Eurovision Song Contest (ESC) hat sich zu einem der weltweit größten Musik-Spektakel entwickelt. Aus einem eher braven internationalen Liederwettbewerb, der der Völkerverständigung dienen sollte, ist eine einwöchige Mega-Party mit unüberhörbaren politischen Nebengeräuschen geworden: Die Community feiert Werte wie Diversität, bejubelt die oft schrillen Acts, und zumindest beim Finale fiebern inzwischen rund 170 Millionen TV-Zuschauer mit. Der 70. Jubiläums-ESC in Wien ist aber auch geprägt durch den Streit um die Teilnahme Israels. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Event: