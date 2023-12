Fragen rund um das Heizungsgesetz: Wie geht es weiter beim Heizen?

1 neben Redakteurinnen und Redakteuren unserer Zeitung wird auch Jürgen Görres (oben rechts), Leiter der Stuttgarter Energieabteilung, Fragen beantworten. Foto: Lichtgut/Kovalenko, Lichtgut

Zum Jahreswechsel kommen Heizungsgesetz und Wärmeplanung. In einer Abendkonferenz klären der Leiter der Stuttgarter Energieabteilung und Experten aus der Redaktion über die Folgen auf und beantworten Fragen. Jetzt anmelden!











Über das Gebäudeenergiegesetz ist 2023 viel gestritten worden. Als der Entwurf aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz publik wurde, hat er viele Ängste ausgelöst. Entsprechend aufgeheizt war die Debatte. Am 1. Januar wird das Heizungsgesetz nun mit Abänderungen in Kraft treten. In einer digitalen Abendkonferenz am Dienstagabend, 12. Dezember, ab 19.30 Uhr beantworten unsere Experten die wichtigsten Fragen zum neuen Heizungsgesetz.