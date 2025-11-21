Fragen & Antworten: Mamdani wird New Yorks neuer Bürgermeister - und jetzt?

Seine Wahl sorgte international für Aufsehen, bald wird Zohran Mamdani die größte Stadt der USA regieren. Vor seinem Amtsantritt steht nun ein politisch brisanter Termin an: ein Treffen mit Trump.
New York - Nach der Bürgermeisterwahl in New York richtet sich der Fokus auf den Amtsantritt: In wenigen Wochen wird Zohran Mamdani ins Rathaus der Millionenmetropole einziehen. Bis dahin stehen für den 34-jährigen linken Demokraten wichtige Personalentscheidungen an - und die Herausforderung, nicht schon vorher in Konflikte hineingezogen zu werden.