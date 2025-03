Frage nach Einsatz einer Prothese: Ist Jason Isaacs genervt vom Wirbel um The White Lotus-Nacktszene?

Nach der Nacktszene von "The White Lotus"-Star Jason Isaacs diskutieren viele Fans der Serie in den sozialen Medien darüber. Der Schauspieler selbst fühlt sich damit offenbar unwohl.

Jason Isaacs (61) hat bei "CBS Mornings" die Debatte über seine Nacktszene in "The White Lotus" beendet. Der Schauspieler hatte einen Auftritt in der Sendung und Moderatorin Gayle King (70) brachte Medienberichten zufolge dabei die Diskussion in den sozialen Medien darüber auf, ob Isaacs in der Serie eine Penisprothese verwendet habe. "Viele Leute debattieren darüber. Es ist überall im Internet zu lesen", sagte Isaacs.

"Seltsame Doppelmoral"

King bemerkte, dass er die Frage nicht beantwortet habe, worauf Isaacs erklärte, dass "Anora"-Star Mikey Madison (25) gerade bei der Oscarverleihung zur besten Hauptdarstellerin ernannt worden sei, er aber niemanden sehe, der über ihren nackten Unterleib diskutiere, der die ganze Zeit zu sehen sei.

Lesen Sie auch

"Ich finde es interessant", so Jason Isaacs weiter, "dass bei Männern mit zweierlei Maß gemessen wird, aber wenn Frauen nackt sind, wie auch Margaret Qualley in 'The Substance', würde niemand im Traum daran denken, mit ihr über ihre Genitalien oder ihre Brustwarzen oder andere Dinge zu sprechen", fuhr er fort. "Es ist also seltsam, dass es eine Doppelmoral gibt." Isaacs räumte ein, der Frage ausgewichen zu sein, "weil ich nicht glaube, dass die Leute wirklich wissen wollen, wie die Wurst gemacht wird..."

Nicht die erste männliche Nacktszene in "The White Lotus"

Isaacs, der in Staffel drei von "The White Lotus" den Geschäftsmann Timothy Ratliff spielt, ist nicht der erste Mann, der vollkommen nackt in der Serie zu sehen ist. In der zweiten Staffel von "The White Lotus" zog sich auch schon Theo James (40) aus. Der Schauspieler ging mit seiner Nacktszene damals offener um. "Man bespricht sich mit dem Regisseur und den Produzenten und sie sagen: Okay, dafür werden wir eine Prothese verwenden. Wir werden etwas benutzen", sagte er Ende 2022 in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon (50). Er bezeichnete die Proteste dort als "gigantisch".