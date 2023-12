„Fräulein Kurvig 2023“ gewählt: Esslingerin gewinnt Wettbewerb für Curvy-Models

1 Franziska Herb (mitte) gewinnt den Titel „Fräulein Kurvig 2023“. Foto: Sarah Becke Photography

Franziska Herb aus Esslingen ist „Fräulein Kurvig 2023“. Die 35-Jährige hat die nach Veranstalterangaben einzige Bodypositivity-Miss-Wahl der Republik gewonnen. Aus über 3200 Bewerberinnen hatten es 24 Laienkandidatinnen ins Finale geschafft.











Für Franziska Herb aus Esslingen ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Bei der Fashion-Gala „Fräulein Kurvig -Deutschlands schönste Kurven“ wurde die 35-Jährige am Samstagabend zur Siegerin der nach Veranstalterangaben einzigen Bodypositivity-Misswahl der Republik gekürt. 24 Laienkandidatinnen waren aus über 2300 Bewerberinnen ins Finale eingeladen, das im Circus Probst in Krefeld stattfand.