14 Als „Stammesältester“ will Markus Söder den Bayern Leitlinie und Orientierung geben und sie durch die Krisen der Zeit führen. Foto: dpa/Daniel Karmann

Wenn die Fränkische Fastnacht in Veitshöchheim zum Tanz bittet, ist der Markus Söder in seinem Element. Wir zeigen seine markantesten Verwandlungen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Markus Söder war schon Shrek und Zeichentrickserienheld Homer Simpson. Er gab sich als Marilyn Monroe, die Schauspiel-Schönheit und Gandalf, die Figur aus „Herr der Ringe“ aus. Wenn die Fränkische Fastnacht in Veitshöchheim zum Tanz bittet und der Bayerische Rundfunk live überträgt, ist der Landesvater in seinem Element. „Ich habe es vermisst“, sagt Söder, der 2019 zuletzt im Smoking in Veitshöchheim war und in den vergangenen beiden Jahren wie alle anderen Närrinnen und Narren pandemiebedingt pausieren musste.

In diesem Jahr war es offenbar nicht ganz leicht, das passende Kostüm zu finden, wenn die Kameras für die bei weitem am meisten gesehene Fernsehsendung des Bayerischen Rundfunks auf ihn gerichtet sein werden: „Das Grün klebt an einem, das kriegt man nicht mehr los“, meinte Söder - ein Shrek konnte es also nicht noch einmal sein. Beim Gelb sei es genauso gewesen, erinnert er sich an seinen Abend als Homer Simpson, an dem er nicht einmal richtig essen und trinken konnte. Als Punk passte er wegen der verwegenen Figur nicht ins Auto und musste den Kleinbus nehmen.

Knapp eineinhalb Stunden dauert Söders Verwandlung

Wohl nicht nur weil das Jahr 2023 gezählt wird und im Oktober eine Landtagswahl ansteht hat sich Söder für diesen Freitag für ein Kostüm mit Tragweite entschieden: Als „Stammesältester“ wolle er den Bayern Leitlinie und Orientierung geben und sie durch die Krisen der Zeit führen. In Zeiten von Krieg und Inflation sei purer Klamauk eher nicht angebracht.

Für Maskenbildner Armin Häfner vom Nürnberger Schauspielhaus, langjähriger Faschingsbegleiter des Ministerpräsidenten, ist die Aufgabe diesmal kein Problem. Keine eineinhalb Stunden braucht Häfner, um Söders Verwandlung zu vollenden. Grauer Bart, graue Perücke, altertümliches Hemd und Umhang. „Untenrum sehr luftig“ sei das Kostüm sagt der Stammesälteste der Bajuwaren.

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König sitzt in der Garderobe nebenan - und wandelt sich gerade zu Harry Potter. „Der Underdog, der am Ende alles rettet“, meint er. Der Stammesälteste macht sofort von seiner Autorität Gebrauch und weist den Zauberlehrling zurecht: „Übertreibet nicht, fordert nicht heraus!“, ruft er ihm zu. Nicht ohne zu erwähnen, dass der Zauberstab des Harry Potter deutlich kürzer sei als sein Wanderstock.