Frédéric von Anhalt: War sehr dringend - Prinz musste notoperiert werden

Frédéric Prinz von Anhalt wurde vor Kurzem in Thailand bei einem Autounfall verletzt. Wegen einer alten Wunde am Arm musste er jetzt notoperiert werden.
Frédéric Prinz von Anhalt (82) musste sich am Mittwoch einer Not-Operation unterziehen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, sei er mit einem Krankenwagen in eine Klinik nach Waldshut-Tiengen transportiert worden. Der Vorfall geht auf einen Unfall in Thailand zurück: Nachdem er sich freiwillig aus der Allstar-Staffel von "Kampf der Realitystars" zurückgezogen hatte, wurde der Witwer von Zsa Zsa Gabor (1917-2016) auf Phuket angefahren. Die damals genähte Wunde am Arm war nun erneut aufgegangen.