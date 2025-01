FPÖ soll in Österreich Regierung bilden: Vor dem Wiener Rechtsrum-Walzer kann sich auch Merz nicht wegducken

FPÖ soll in Österreich Regierung bilden

1 Herbert Kickl ante portas: Der FPÖ-Chef ist zum Gespräch beim österreichischen Bundespräsidenten. Foto: imago//Georges Schneid

Österreich ebnet dem europaskeptischen Rechtspopulisten Herbert Kickl den Weg ins Kanzleramt und entfacht eine Debatte um die Brandmauer gegen die AfD. Nun haben CDU und CSU ein Problem, kommentiert Wolfgang Molitor.











Österreich beschert dem Wahlkampf in Deutschland ein Thema, das die Wochen bis zur Bundestagswahl am 23. Februar abseits aller wirklich wichtigen Themen beherrschen dürfte. Viele Debatten werden sich um das mögliche Ende jener Brandmauer drehen, die die deutsche Demokratie vor einer bis ins rechtsextreme Lager reichenden Regierungsverantwortung der AfD schützt. Und alle, die jetzt mit dem Finger auf den Wiener Sündenfall zeigen, fühlen sich zu Recht aufgerufen, vor einem fragwürdigen Rechtsausleger Herbert Kickl als Kanzler an der braunen Donau zu warnen.